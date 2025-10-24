Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|
24.10.2025 09:13:00
Eni-Aktie steigt: Eni verdient mehr als erwartet
Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet.
Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.
Die Eni-Aktie legt in Mailand zeitweise um 2,00 Prozent auf 15,898 Euro zu.
/err/stw/jha/
ROM (awp international)
