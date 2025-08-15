Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

36.82
CHF
0.46
CHF
1.26 %
09:29:04
BRXC
15.08.2025 07:35:09

IONOS Buy

IONOS
36.82 CHF 1.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 32 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Quartalsbericht habe das Kernsegment Web Presence and Productivity (WP&P) positiv herausgeragt, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien nicht mehr so günstig wie zu Jahresbeginn, aber angesichts der voraussichtlichen Dynamik im Kerngeschäft und des daraus resultierenden Gewinnwachstums sei deren Bewertung immer noch attraktiv./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

