IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 32 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Quartalsbericht habe das Kernsegment Web Presence and Productivity (WP&P) positiv herausgeragt, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien nicht mehr so günstig wie zu Jahresbeginn, aber angesichts der voraussichtlichen Dynamik im Kerngeschäft und des daraus resultierenden Gewinnwachstums sei deren Bewertung immer noch attraktiv./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.65 €
|
Abst. Kursziel*:
11.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.41%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
