IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im Gegensatz zu den Befürchtungen des Marktes sei der Internetdienstleister ein Profiteur des Megathemas Künstliche Inteligenz (KI), schrieb Dhruva Kusa Shah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der geplante Bau der KI-Gigafactory zusammen mit Hochtief bringe Ionos zusätzlichen Umsatz./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
38.20 €
Abst. Kursziel*:
23.04%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
38.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.29%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah
KGV*:
-
