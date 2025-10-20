Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’604 -0.3%  SPI 17’327 -0.2%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’135 1.3%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’256 0.2%  Bitcoin 87’820 1.9%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Knorr-Bremse-Aktie fester: Übernahme von Nfz-Spezialist Travis
Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte
Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern
ARYZTA-Aktie: Stark verlangsamtes Wachstum im dritten Quartal
Suche...

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

31.18
CHF
1.16
CHF
3.87 %
13:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 11:33:25

IONOS Buy

IONOS
31.18 CHF 3.87%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.60 € 		Abst. Kursziel*:
31.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.22%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten