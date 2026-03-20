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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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20.03.2026 10:30:40

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 369 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger hob nach dem starken dritten Geschäftsquartal am Freitag seine Schätzungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
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FedEx Corp. 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Jordan Alliger 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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