FedEx 283.60 CHF 3.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.