Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

67.99
CHF
-0.12
CHF
-0.18 %
28.06.2019
SWX
11.08.2025 10:06:59

Bayer Hold

Bayer
24.48 CHF 2.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Bei Bayer sei dieses Risiko wiederum vergleichsweise gering./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse