Die Exfrau vom Amazon-Chef möchte die Hälfte ihres Vermögens spenden

MacKenzie Bezos wurde nach ihrer Scheidung von Amazon-CEO Jeff Bezos zu einer der reichsten Frauen der Welt. Nun will sie andere an ihrem Reichtum teilhaben lassen und nimmt an der Kampagne 'The Giving Pledge' teil.

Die Bewegung, der sich MacKenzie Bezos anschloss, wurde 2010 von Warren Buffett und Bill und Melinda Gates ins Leben gerufen. Damals gaben 40 der reichsten Amerikaner das Versprechen, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für gute Zwecke zu spenden. Im Jahr 2013 entwickelte sich die Kampagne zu einer globalen Bewegung und erhielt unter anderem Unterstützung aus Deutschland, Australien und Indien. Einige der reichsten Menschen der Welt haben sich ' The Giving Pledge ' angeschlossen und zugesagt, im Laufe ihres Lebens oder spätestens mit ihrem Tod den Grossteil ihres Vermögens wohltätigen Zwecken zu spenden.

Vor kurzem gab 'The Giving Pledge' bekannt, dass MacKenzie Bezos an der Kampagne teilnehmen werde. Diese wurde in Folge ihrer Scheidung von Amazon-Chef Jeff Bezos zu einer der reichsten Frauen der Welt. Da sie, laut CNBC, aus der Trennung mit 25 Prozent der Amazon-Aktien gegangen sei hat sie derzeit ein Vermögen von 34 Milliarden US-Dollar. Damit steht sie auf Rang 23 im Billionaires Index von Bloomberg. Diesem zufolge ist ihr Exmann mit 106 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Welt.

Jeff Bezos habe die Kampagne noch nicht unterzeichnet, obwohl er das Versprechen seiner Frau in einem Tweet als "grossartig und rücksichtsvoll" bezeichnete. MacKenzie Bezos schrieb in ihrem Brief, in dem sie ihre Teilnahme an der Kampagne ankündigte: "Meine Einstellung zur Nächstenliebe wird weiterhin bedächtig bleiben. Es wird Zeit, Mühe und Zuwendung kosten. Aber ich werde nicht warten. Und ich werde nicht lockerlassen, bis der Tresor leer ist."

MacKenzie Bezos gehört nun zu den 204 Menschen aus 23 verschiedenen Ländern zwischen 30 und 90 Jahren, die sich dazu verpflichtet haben mehr als die Hälfte ihres Vermögens zu spenden, um "einen neuen Standard der Grosszügigkeit zwischen den Superreichen zu schaffen", wie es 'The Giving Pledge' beschreibt. Der milliardenschwere Vermögensverwalter Paul Tudor Jones habe, wie CNBC berichtet, ebenso vor kurzem bekannt gegeben, dass er und seine Frau die Kampagne unterstützen werden. Sein Vermögen belaufe sich auf fünf Milliarden US-Dollar. Weitere bekannte Namen aus der Tech-Branche, wie beispielsweise Brian Acton, einer der WhatsApp -Mitgründer, der die Plattform 2014 an Facebook verkaufte, und Coinbase-CEO Brian Armstrong unterstützen die Kampagne ebenso.

