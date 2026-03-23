DHL Group 40.90 CHF 2.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.