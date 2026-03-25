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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Analyse im Blick 25.03.2026 14:07:44

Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Marco Limite unterzogen.

DHL Group
41.38 CHF 1.62%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 0.8 Prozent auf 45.16 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19.57 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 646’110 Stück. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 3.4 Prozent zurück. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Deutsche Post,AIF

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