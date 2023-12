Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Xetra-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 16'706 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 12,28 EUR. Zuletzt stieg das Xetra-Volumen auf 5'764'240 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 35,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7'100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6'918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

