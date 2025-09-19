DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag 9.10 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1’099.505 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Bank-Anteile wären am 18.09.2025 33’479.93 EUR wert, da der Schlussstand 30.45 EUR betrug. Damit wäre die Investition 234.80 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 59.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch