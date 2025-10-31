Deutsche Börse-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienempfehlung 31.10.2025 11:43:44

Das Deutsche Börse-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers unterzogen.

Deutsche Börse
203.77 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.6 Prozent auf 219.10 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 17.75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27’909 Deutsche Börse-Aktien. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 0.1 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


