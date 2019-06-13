Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
142.35CHF
10.35CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
28.10.2025 08:38:30
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse
208.94 CHF -0.77%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
226.90 €
|
Abst. Kursziel*:
23.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
225.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
27.10.25
|Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
27.10.25
|Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
27.10.25
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
