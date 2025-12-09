Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 18:24:36

Delivery Hero: Verkauf weiterer Unternehmensteile möglich

Delivery Hero
18.71 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

BERLIN (awp international) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDax notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht mit der Bewertung an der Börse. "Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren." Mit Beratern würden strategische Optionen geprüft. Der Kurs zog nachbörslich an.

Konkret nannte Delivery Hero am Dienstag auch die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften. Zudem würden "wertsteigernde Massnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft.

Erst Ende November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre stehe, eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lieferbranche. Ein Branchenkenner hatte darin auf den ersten Blick allerdings wenig essenziell Neues gesehen. Die Branche konsolidiere schon länger.

Der Kurs stieg zwar auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent. Im Xetra-Hauptgeschäft würde sich damit für 2025 aber immer noch ein Kursverlust von rund einem Viertel ergeben. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert per Dienstagsschluss um rund 86 Prozent eingebrochen./mis/jha/

