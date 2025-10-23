DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2022 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 91.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.094 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2025 auf 236.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259.14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159.14 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 279.97 Mrd. Euro. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch