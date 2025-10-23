Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’577 -0.3%  SPI 17’332 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’098 -0.2%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’654 0.3%  Gold 4’115 0.5%  Bitcoin 87’183 1.7%  Dollar 0.7971 0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr abgeworfen
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable SAP SE-Investition? 23.10.2025 10:03:06

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAP SE gewesen.

SAP
218.54 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Am 23.10.2022 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 91.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.094 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2025 auf 236.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259.14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159.14 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 279.97 Mrd. Euro. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com