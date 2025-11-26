Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/EUR
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
26.11.2025 21:17:00
Franken zu Dollar und Euro etwas fester - die Gründe
Der Franken hat am frühen Mittwochabend gegenüber dem US-Dollar wie auch dem Euro leicht zugelegt.
Die Gemeinschaftswährung a href="/devisen/eurokurs" target="_blank" rel="noopener">Euro wird bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am späten Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar mit einem das Kursniveau von 1,1593 nur wenig bewegt, behauptet sich damit gegenüber dem US-Dollar insgesamt auf einem erhöhtem Niveau.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Devisenexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sprach vom "Hassett-Effekt", der die Devisenmärkte langsam, aber sicher erfasse. Der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats und Berater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, gilt mittlerweile als Favorit für die Nachfolge des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik.
Powell, dessen Mandat noch bis Mai 2026 läuft, ist Trump schon lange ein Dorn im Auge. Der US-Präsident fordert immer wieder Zinssenkungen. Der Markt muss sich also womöglich auf eine Fed unter einem Befürworter einer lockeren Geldpolitik einstellen.
Wie es kurzfristig mit der US-Geldpolitik weitergeht, wird sich Mitte Dezember mit der nächsten Leitzinsentscheidung zeigen. Die marktseitig eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember habe weiter zugenommen, obwohl anhand der Fed-Kommentare keine klare Mehrheit dafür auszumachen sei, schrieben die Experten der Landesbank Helaba.
awp-robot/
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9325
|
-0.18
|Türkische Lira
|
52.7754
|
0.37
|Baht
|
40.0697
|
0.29
|Bitcoin - US Dollar
|
89993.2102
|
3.04
|Real
|
6.6354
|
-0.45
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.8042
|
-0.38
|Zloty
|
4.5389
|
0.41
|Euro - US Dollar
|
1.1595
|
0.22
|Ripple - US Dollar
|
2.2227
|
1.03
|Forint
|
409.5387
|
0.18
|Bitcoin - Euro
|
77598.4454
|
2.76
|Ripple
|
0.5597
|
-0.53
|Rubel
|
97.6236
|
-0.07
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen legen zu -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte zu. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.