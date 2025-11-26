Bitcoin steigt zeitweise wieder über 90'000 US-Dollar

Bei den Anlegern steige die Risikofreude wieder und sie beendeten offensichtlich zunächst die Serie der Gewinnmitnahmen, hiess es am Markt.

Am Abend kletterte die Kryptowährung an der europäischen Börse Bitstamp bis auf rund 90'170 Dollar, fiel in der Folge allerdings wieder auf leicht unter 90'000 Dollar zurück. Vor dem Wochenende war der Bitcoin zeitweise bis auf rund 81'000 Dollar abgesackt. Ihr Allzeithoch hatte die grösste Kryptowährung Anfang Oktober bei gut 126'000 Dollar erreicht.

Für den Aufwärtstrend sorgten wieder an Fahrt aufnehmende Zinssenkungsfantasien jenseits des Atlantiks, schreibt das deutsche Emden Researcb am Mittwochabend in einem Kommentar. Die Anleger hofften nun wieder auf ein weiteres Drehen an den Zinsschrauben nach unten im Dezember durch die US-Notenbank Fed.

Gleichzeitig könnten sich weiterhin Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben und sich mit Bitcoin eindecken. Sollte der jüngste Rückgang verstärkt als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden, dürfte dies den Aufwärtsimpuls verstärken, glaubt er.

