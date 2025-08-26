|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 10:02:16
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 39.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.413 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’202.54 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 25.08.2025 auf 47.32 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 20.25 Prozent.
Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 26.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
