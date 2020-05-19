Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.82CHF
12.53CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.09.2025 07:05:57
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) etwas an. Er sieht den Medizinkonzern im zweiten Halbjahr auf einem guten Weg. Für das organische Umsatzwachstum liege er weiter am oberen Ende der angehobenen Zielspanne des Unternehmens./gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.64 €
|
Abst. Kursziel*:
17.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.35%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
12.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius SE-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Fresenius-Aktie stabil: Fresenius stärkt Finanzierung mit Milliarden-Anleihen (Dow Jones)
|
09.09.25
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)