DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers betrug an diesem Tag 70.61 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.416 Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 61.27 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 19.09.2025 auf 43.26 EUR belief. Damit wäre die Investition um 38.73 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 12.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch