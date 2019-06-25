Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

75.28
CHF
0.98
CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
01.10.2025 07:49:48

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
40.03 CHF -5.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem Treffen mit Unternehmenschefin Helen Giza mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Dialyseanbieter verzeichne derzeit in den USA stabile Versorgungsvolumina und ermutigende Überweisungstrends, kommentierte James Vane-Tempest am Dienstag. Die Sterblichkeitsrate und versäumte Behandlungen blieben aber größere Belastungsfaktoren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
44.55 € 		Abst. Kursziel*:
-19.19%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
44.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.75%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

