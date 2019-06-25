Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
75.28CHF
0.98CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2025 07:49:48
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Fresenius Medical Care
40.03 CHF -5.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem Treffen mit Unternehmenschefin Helen Giza mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Dialyseanbieter verzeichne derzeit in den USA stabile Versorgungsvolumina und ermutigende Überweisungstrends, kommentierte James Vane-Tempest am Dienstag. Die Sterblichkeitsrate und versäumte Behandlungen blieben aber größere Belastungsfaktoren./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
44.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.19%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
44.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.75%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.09.25
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|75.28
|1.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:49
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Underweight
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
adidas Overweight
|08:32
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Overweight
|08:23
|
Bernstein Research
DHL Group Outperform
|07:59
|
Jefferies & Company Inc.
adidas Buy
|07:49
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Medical Care Underperform