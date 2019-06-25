Fresenius Medical Care 40.03 CHF -5.05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem Treffen mit Unternehmenschefin Helen Giza mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Dialyseanbieter verzeichne derzeit in den USA stabile Versorgungsvolumina und ermutigende Überweisungstrends, kommentierte James Vane-Tempest am Dienstag. Die Sterblichkeitsrate und versäumte Behandlungen blieben aber größere Belastungsfaktoren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.