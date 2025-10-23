adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|
23.10.2025 10:03:06
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in adidas-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit adidas-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die adidas-Anteile bei 103.86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.963 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2025 auf 189.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 82.17 Prozent.
Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 34.77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.10.25
|adidas-Aktie dennoch in Rot: Ausblick nach Umsatzrekord verbessert (AWP)
|
22.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
22.10.25
|adidas Aktie News: adidas gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|06:27
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|22.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
