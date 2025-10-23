DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit adidas-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die adidas-Anteile bei 103.86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.963 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2025 auf 189.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 82.17 Prozent.

Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 34.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch