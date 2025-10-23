So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Anzeige

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,12 Prozent auf 4.139,79 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.094,07 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 1,22 Prozent auf 49,13 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 48,54 US-Dollar.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.617,50 US-Dollar am Vortag auf 1.632,50 US-Dollar nach oben (+0,93Prozent).

Nach 1.410,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagabend um 3,87 Prozent auf 1.464,50 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,64 Prozent auf 66,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,59 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 4,14 Prozent auf 61,81 US-Dollar, nach 58,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,58 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,64 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Haferpreis um 2,07 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,02 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -3,26 Prozent auf 4,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 4,21 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,04 Prozent auf 2,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,39 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,23 US-Dollar am Vortag auf 4,28 US-Dollar nach oben (+0,94Prozent).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,38 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,65 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 11,37 Prozent auf 1,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,76 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,87 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,35 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,72 Prozent auf 292,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 290,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 1,68 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,45 US-Dollar).

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,95 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 19:47 Uhr bei 16,89 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 6,67 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 59,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 10,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,26 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis -1,83 Prozent niedriger bei 588,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 599,50 US-Dollar.

