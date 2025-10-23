So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rohstoffpreise aktuell 23.10.2025 20:43:14

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,12 Prozent auf 4.139,79 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.094,07 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 1,22 Prozent auf 49,13 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 48,54 US-Dollar.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.617,50 US-Dollar am Vortag auf 1.632,50 US-Dollar nach oben (+0,93Prozent).

Nach 1.410,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagabend um 3,87 Prozent auf 1.464,50 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,64 Prozent auf 66,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,59 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 4,14 Prozent auf 61,81 US-Dollar, nach 58,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,58 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,64 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Haferpreis um 2,07 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,02 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -3,26 Prozent auf 4,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 4,21 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,04 Prozent auf 2,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,39 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,23 US-Dollar am Vortag auf 4,28 US-Dollar nach oben (+0,94Prozent).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,38 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,65 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 11,37 Prozent auf 1,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,76 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,87 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,35 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,72 Prozent auf 292,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 290,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 1,68 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,45 US-Dollar).

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,95 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 19:47 Uhr bei 16,89 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 6,67 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 59,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 10,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,26 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis -1,83 Prozent niedriger bei 588,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 599,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


