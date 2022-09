Darum hält ein Analyst Energieaktien für attraktive Investments

• LPL-Analyst Buchbinder für Energieaktien optimistisch• Fundamentaldaten und Bewertungen im Blick• Warren Buffett als Hinweisgeber

In einem Blogbeitrag hat LPL Financial Research-Stratege Jeffrey Buchbinder den Markt für Energieaktien genauer unter die Lupe genommen und Kaufargumente formuliert.

Voraussetzung für lohnenswerte Anlagen

Gute Anlagemöglichkeiten würden sich im Allgemeinen dann ergeben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, schreibt der Experte, der bei LPL Financial Research für die Entwicklung von Marktstrategien mit dem Fokus auf Sektoranalysen tätig ist, in seinem Beitrag. Eine der Voraussetzungen sei, dass der Markt einen pessimistischen Ausblick in Form von niedrigen Bewertungen einpreise. Eine weitere, dass die Gewinnschätzungen nach oben korrigiert würden und sich das Wachstum beschleunige und eine dritte, dass die Indikatoren der technischen Analyse auf eine bevorstehende Erholung hinwiesen. All diese Bedingungen sieht Buchbinder für den Energiesektor aktuell erfüllt. Auch wenn Aktien des Segments für manche eine umstrittene Investition seien, sehe er eine "attraktive Gelegenheit", insbesondere mit Blick auf die fundamentalen und technischen Bedingungen und attraktive Sektorbewertungen.

"Es sieht so aus, als ob Energieaktien immer noch höher steigen wollen", so der Experte. "Es gibt eine gesunde Dosis Pessimismus, die in den Sektor eingebrannt ist, während die fundamentalen Aussichten insgesamt immer noch positiv aussehen. Die starken Gewinne des Sektors seit Mitte Juli sind erfreulicherweise ohne grosse Unterstützung durch die Ölpreise gekommen."

Fundamentalaussichten verbessert

Seine positive Einschätzung für die fundamentalen Aussichten begründet Buchbinder unter anderem mit der OPEC, die eine Produktionsdrosselung zur Preisstützung angekündigt hat. Tatsächlich haben die grossen Ölnationen des Verbundes OPEC+ ihr Förderziel kürzlich gesenkt und die Tagesproduktion für Oktober um 100'000 Barrel reduziert.

Auch die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft sowie die grundsätzliche Unterinvestition im Sektor nennt der Experte als Gründe für seine Zuversicht.

Starke Berichtssaison

Auch mit Fokus auf die Gewinnzahlen von Energieunternehmen zeigt sich der Analyst für den Energiesektor optimistisch. Der Energiesektor habe sich mit Blick auf Gewinnwachstum und Gewinnkorrekturen als klarer Gewinner gezeigt, schreibt Buchbinder weiter. "Energie hat im zweiten Quartal nicht nur das mit Abstand stärkste Gewinnwachstum erzielt - und wird auch in diesem Jahr führend sein, […] -, sondern der Sektor erlebte unter allen S&P-Sektoren die grösste Aufwärtsrevision der Konsensschätzungen für 2022 und 2023. Diese Gewinne haben zunehmend Dividenden und Aktienrückkäufe unterstützt".

Bei den Bewertungen noch Luft nach oben

Ein weiterer Grund für die Attraktivität von Energieaktien sei der anhaltende Bewertungspessimismus. Es sei schwierig, eine Wertschätzung für den Energiesektor abzugeben, schreibt der Experte in seinem Blogbeitrag. Niemand wisse, wie sich die Preise bei Öl und Gas entwickeln werden. LPL Research gehe aber davon aus, dass Preisstabilität oder Preissteigerungen in den kommenden Monaten eine "vernünftige Annahme" seien, das führe zu überzeugenden Bewertungen im Energiesektor. Vorausschauende Schätzungen implizierten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9, beim S&P 500 liege dieser Wert bei 17,5. "Die Cashflow-Bewertungen sind ebenso attraktiv mit einer Free-Cashflow-Rendite von über zehn Prozent mehr als doppelt so hoch wie die des S&P 500. Auf der Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses ist die Bewertung des Sektors mit dem 2,4-fachen nicht so überzeugend, aber das entspricht in etwa dem langfristigen Durchschnitt und ist kaum teuer.", so Buchbinder.

Warren Buffett kauft sich in den Markt ein

Als zusätzliches Argument für einen Einstieg in den Energiesektor nennt der LPL-Analyst Starinvestor Warren Buffett, der zuletzt in grossem Stil im Markt für Energieaktien tätig wurde. Der Anteil von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an Occidental Petroleum liegt derzeit bei 20 Prozent, der Starinvestor habe "aggressiv gekauft". Investoren sollten genau hinschauen, "wenn Herrn Buffett der Energiesektor so gut gefällt", betont Buchbinder.

"Wir glauben, dass die Chancen dafür sprechen, dass der Sektor in den kommenden Monaten steigen wird. Die Energiemärkte sind angespannt und werden angespannter, während die Bewertungen attraktiv erscheinen und die Gewinne steigen. Und schlussendlich ist es wahrscheinlich keine schlechte Sache, auf der gleichen Seite eines Handels zu stehen wie Warren Buffett!", resümiert der Experte.



Redaktion finanzen.ch