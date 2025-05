CH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktie von Berkshire Hathaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 606 US-Dollar belassen. Der Rückzug des langjährigen Chefs Warren Buffett und die Übergabe an den neuen Chef Greg Abel seien zwar als solche keine Überraschungen, wohl aber der Zeitpunkt, schrieb Analyst Brian Meredith in einer am Montag (5. Mai) vorliegenden Studie. Buffett verlasse ein Unternehmen, das mittlerweile weniger auf sein Investment-Talent angewiesen sei./bek/gl/zb;