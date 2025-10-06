Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.10.2025 10:22:39

Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung

DOW JONES--Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rund 1.000 militärische Lastwagen des Typs Zetros an die Ukraine liefern. Die Fahrzeuge seien vor allem für den Treibstoff-Transport bestimmt, berichtet die Zeitung und beruft sich dabei auf Branchenkreise. Das Unternehmen hat dem Bericht zufolge bereits mehr als 200 Lastwagen dieses Typs für die Ukraine produziert und ausgeliefert. Zum neuen Auftrag wollte sich Daimler Truck laut Zeitung nicht äussern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 04:22 ET (08:22 GMT)