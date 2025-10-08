Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Clara Technologies Aktie 131810301 / CA17989L1022

Unternehmensupdate 08.10.2025 22:06:00

Clara Technologies-Aktie gewinnt zweistellig: Die KI- und Amazon-Strategie zahlt sich aus

Für die Clara Technologies-Aktie ging es zuletzt nach der Vorstellung aktueller Unternehmensentwicklungen steil nach oben. Im Fokus stehen verbesserte Amazon-Vertriebslösungen und KI.

Clara Technologies
1.11 EUR 32.93%
Kaufen Verkaufen
• Clara Technologies optimiert Amazon-Vertriebslösungen für Händler mit neuen Software- und Servicefunktionen
• KI-basierte Sales Buddi-App unterstützt Vertriebsmitarbeiter bei Echtzeit-Analysen und Verkaufsoptimierung
• Integrierte Strategie aus E-Commerce-Tools und KI-Coaching soll Umsatzpotenziale signifikant steigern

Für die Aktie von Clara Technologies ging es im Dienstagshandel an ihrer Heimatbörse in Kanada bis zuletzt um stolze 11,38 Prozent nach oben auf 1,37 CAD. Auslöser dieser Kursbelebung war ein kürzlich geteiltes Unternehmensupdate. Am Mittwoch ging es dann um weitere 25,55 Prozent aufwärts auf 1,72 CAD.

Stärkere Amazon-Vertriebslösungen

Demnach fokussiert sich Clara Technologies künftig weiter auf die Weiterentwicklung der Amazon Sales Channels (ASC). Händler erhalten verbesserte Tools zur Verwaltung ihrer Produkte auf diversen Marktplätzen, zur Optimierung von Angeboten und zur Analyse von Verkaufszahlen. Gleichzeitig werden neue Services und eine optimierte Benutzeroberfläche angeboten, um die Handhabung zu vereinfachen und die Performance der Kunden zu steigern.

KI-gestütztes Verkaufscoaching mit Sales Buddi

Ein weiterer Fokus des Unternehmensupdates ist die Sales Buddi-App. Diese liefert Vertriebsmitarbeitern intelligente Empfehlungen, Follow-up-Erinnerungen und Analysen ihrer Verkaufspipeline. Die KI-gestützte Plattform zielt darauf ab, Effizienz und Verkaufserfolge zu erhöhen, indem sie relevante Kunden identifiziert und individuelle Handlungsvorschläge gibt, wie aus der Meldung hervorgeht.

Kombinierter Ansatz für Wachstum

Durch die Verbindung von operativen E-Commerce-Lösungen und KI-basiertem Sales-Coaching können Händler ihre Umsatzchancen maximieren, betont das kanadische Technologieunternehmen. Clara Technologies verfolgt damit eine integrierte Strategie, die Software und intelligente Analysen kombiniert, und schafft damit eine solide Basis für zukünftiges Wachstum auf dem hart umkämpften E-Commerce-Markt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Golden Dayz / Shutterstock.com

