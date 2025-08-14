|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:58:44
Daimler Truck-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Daimler Truck-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0.5 Prozent auf 41.40 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 35.27 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50’955 Daimler Truck-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das Daimler Truck-Papier um 18.0 Prozent. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
