Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.02.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 78,48 USD.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 78,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 78,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,74 USD. Bisher wurden heute 2'282'078 Cisco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2026 bei 88,18 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Am 11.02.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.05.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,15 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert
Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
20:27
|Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:29
|Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)