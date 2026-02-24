Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 78,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 78,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,74 USD. Bisher wurden heute 2'282'078 Cisco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2026 bei 88,18 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Am 11.02.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.05.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

