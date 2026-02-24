Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’192 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’150 -1.5%  Bitcoin 49’804 -0.4%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 70.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag
Stellar: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Plus500 Depot

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind

Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 78,48 USD.

Cisco
60.59 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 78,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 78,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,74 USD. Bisher wurden heute 2'282'078 Cisco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2026 bei 88,18 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Am 11.02.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.05.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert

Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben

Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten