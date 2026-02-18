Mittwochshandel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag fester

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 49’804.51 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.161 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.016 Prozent tiefer bei 49’525.37 Punkten, nach 49’533.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 49’897.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’469.06 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.564 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 49’359.33 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 46’091.74 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 44’556.34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.94 Prozent aufwärts. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.42 Prozent auf 189.45 USD), Amazon (+ 2.33 Prozent auf 205.84 USD), Goldman Sachs (+ 2.30 Prozent auf 937.07 USD), Cisco (+ 1.70 Prozent auf 78.16 USD) und Walt Disney (+ 1.64 Prozent auf 107.17 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil 3M (-2.20 Prozent auf 163.93 USD), Procter Gamble (-1.77 Prozent auf 156.73 USD), Walmart (-1.34 Prozent auf 127.13 USD), Verizon (-1.28 Prozent auf 48.31 USD) und Boeing (-1.12 Prozent auf 241.30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’177’206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.754 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch