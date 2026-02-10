Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|
10.02.2026 08:01:00
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cisco gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.
Cisco äussert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,02 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,11 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,99 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,76 Milliarden USD, gegenüber 56,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
