Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

20.11.2025 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco verliert am Donnerstagabend

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 76,17 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,8 Prozent auf 76,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 45'882 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 75,88 USD. Bei 79,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'703'471 Cisco-Aktien.

Am 20.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Mit einem Kursverlust von 31,59 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Cisco liess sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

