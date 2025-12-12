Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'887 -0.1%  SPI 17'729 -0.1%  Dow 48'489 -0.4%  DAX 24'186 -0.5%  Euro 0.9345 0.2%  EStoxx50 5'721 -0.6%  Gold 4'296 0.4%  Bitcoin 71'915 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Schweiter mit Umsatzwarnung für Gesamtjahr 2025
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

12.12.2025 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco verliert am Abend

Cisco Aktie News: Cisco verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 78,11 USD ab.

Cisco
62.30 CHF -0.68%
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 78,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'454 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 77,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 79,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 1'807'473 Stück.

Bei einem Wert von 80,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.88 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13.84 Mrd. USD eingefahren.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

