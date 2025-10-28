Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend im Minus

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 40,46 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'906 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,33 USD aus. Bei 40,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 906'099 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,19 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

