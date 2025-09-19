Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’300 0.3%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’684 1.1%  Bitcoin 91’833 -1.1%  Dollar 0.7956 0.4%  Öl 66.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Suche...
Plus500 Depot

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Broadcom zeigt sich am Freitagabend ohne grosse Bewegung. Die Broadcom-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 345,44 USD.

Broadcom
275.31 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Broadcom-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 345,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 6'650 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 346,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 336,43 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 6'795'088 Stück.

Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,33 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 150,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15.95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.07 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com