Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Im NASDAQ-Handel kam die Broadcom-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 345,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 6'650 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 346,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 336,43 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 6'795'088 Stück.

Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,33 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 150,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15.95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.07 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen