21.09.2025 19:43:08
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.
Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.614 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investierten, hätten nun 6’194.33 Worldcoin im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’318.62 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1.504 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.81 Prozent abgenommen.
Am 08.04.2025 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Bei 3.924 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
