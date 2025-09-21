Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.614 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investierten, hätten nun 6’194.33 Worldcoin im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’318.62 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1.504 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.81 Prozent abgenommen.

Am 08.04.2025 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Bei 3.924 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net