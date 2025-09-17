Verluste in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus

Letztendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 6’600.35 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51.084 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.028 Prozent auf 6’608.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’606.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’624.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’551.15 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0.048 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’449.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’982.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’634.58 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’626.99 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Hologic (+ 7.69 Prozent auf 68.20 USD), Fox (+ 3.05 Prozent auf 59.22 USD), Fox (+ 3.00 Prozent auf 53.57 USD), American Express (+ 2.74 Prozent auf 336.00 USD) und Charter A (+ 2.66 Prozent auf 268.02 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Mohawk Industries (-4.01 Prozent auf 131.28 USD), Broadcom (-3.84 Prozent auf 346.17 USD), Lamb Weston (-3.62 Prozent auf 55.65 USD), Old Dominion Freight Line (-3.56 Prozent auf 141.79 USD) und Boston Properties (-3.17 Prozent auf 76.43 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49’732’833 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

