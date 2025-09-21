Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
21.09.2025 19:43:08

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.021898 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 456’653.74 POL. Das Investment hätte nun einen Wert von 114’192.01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 20.09.2025 auf 0.2501 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1’041.92 Prozent vermehrt.

Bei 0.1668 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV