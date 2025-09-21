|Krypto-Anlage im Blick
|
21.09.2025 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.021898 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 456’653.74 POL. Das Investment hätte nun einen Wert von 114’192.01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 20.09.2025 auf 0.2501 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1’041.92 Prozent vermehrt.
Bei 0.1668 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|91’871.40845
|-1.03%
|Handeln
|Vision
|0.12736
|-2.83%
|Handeln
|Ethereum
|3’556.78713
|-2.24%
|Handeln
|Ripple
|2.38276
|-2.30%
|Handeln
|Solana
|189.49385
|-3.40%
|Handeln
|Cardano
|0.71302
|-2.73%
|Handeln
|Polkadot
|3.50238
|-2.66%
|Handeln
|Chainlink
|18.72342
|-4.15%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-4.73%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-4.71%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?