Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SPI

Am Freitag steht der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.37 Prozent im Plus bei 16’761.12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.104 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.508 Prozent auf 16’783.51 Punkte an der Kurstafel, nach 16’698.66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16’761.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16’808.14 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0.660 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16’598.86 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 16’769.59 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 16’161.08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.01 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’361.69 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 4.29 Prozent auf 0.22 CHF), Idorsia (+ 4.07 Prozent auf 2.69 CHF), Schlatter Industries (+ 3.70 Prozent auf 22.40 CHF), u-blox (+ 2.69 Prozent auf 114.40 CHF) und VP Bank (+ 2.58 Prozent auf 79.60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Curatis (-8.79 Prozent auf 10.90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5.30 Prozent auf 7.15 CHF), VZ (-4.92 Prozent auf 162.40 CHF), mobilezone (-4.06 Prozent auf 10.40 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3.93 Prozent auf 26.38 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’755’382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 222.031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

