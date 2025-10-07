Börse Paris: CAC 40 fällt zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.03 Prozent leichter bei 7’969.42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.434 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.039 Prozent fester bei 7’974.91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’971.78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7’974.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’964.74 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’674.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’723.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der CAC 40 mit 7’576.02 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.79 Prozent. Bei 8’257.88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’763.76 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 274.383 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch