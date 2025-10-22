Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite gibt nachmittags nach

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.65 Prozent tiefer bei 22’575.09 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22’940.79 Zählern und damit 0.056 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22’953.67 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’514.08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’978.40 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1.18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’788.98 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.07.2025, einen Wert von 20’892.69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18’573.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 17.09 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23’119.91 Punkte. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intuitive Surgical (+ 13.02 Prozent auf 523.00 USD), Pegasystems (+ 12.60 Prozent auf 64.24 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7.44 Prozent auf 7.94 USD), PetMed Express (+ 7.17 Prozent auf 2.84 USD) und East West Bancorp (+ 2.91 Prozent auf 101.69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-12.57 Prozent auf 2.96 USD), Innodata (-10.94 Prozent auf 68.60 USD), American Superconductor (-10.06 Prozent auf 53.30 USD), Netflix (-9.88 Prozent auf 1’118.76 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-9.42 Prozent auf 4.67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’149’551 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.823 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

