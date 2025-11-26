Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GKB-Aktie: Hess ab 2026 Teil des Bankrats

Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank bekommt Zuwachs.

Die Bündner Regierung hat Michèle Hess in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank gewählt. Sie tritt diese Aufgabe per 1. April 2026 an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Hess folgt auf Ines Pöschel, welche nach Ablauf ihrer zweiten Amtsperiode per Ende März 2026 aus dem Bankrat ausscheiden wird.

Die Wahl basiere auf ihrer langjährigen und ausgewiesenen Erfahrung im Bank- und Finanzbereich. Sie ist seit 2025 Executive Director von hs-consult in Zürich.

cf/hr

Chur (awp)

Bildquelle: Graubündner Kantonalbank
