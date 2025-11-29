HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
29.11.2025 08:43:00
HUGO BOSS-Aktie leicht belastet von möglichem Wechsel an der AR-Spitze
Der Modekonzern HUGO BOSS steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group.
HUGO BOSS zu nehmen.
Im nachbörslichen Freitagshandel auf Tradegate fiel die HUGO BOSS-Aktie gegenüber ihrem XETRA-Schluss zeitweise um 0,44 Prozent auf 38,55 Euro.
METZINGEN (awp international)
