Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt schlussendlich nach

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.15 Prozent schwächer bei 22’078.05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2.18 Prozent höher bei 23’057.00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22’564.23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23’147.33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’043.20 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.12 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’990.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’172.86 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 18’966.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 14.51 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell EXACT Sciences (+ 16.81 Prozent auf 100.67 USD), Myriad Genetics (+ 7.14 Prozent auf 6.90 USD), inTest (+ 5.52 Prozent auf 7.27 USD), Donegal Group B (+ 5.47 Prozent auf 16.19 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.87 Prozent auf 737.00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Elron Electronic Industries (-19.16 Prozent auf 1.35 USD), Harvard Bioscience (-9.36 Prozent auf 0.56 USD), TTM Technologies (-9.06 Prozent auf 58.45 USD), Geospace Technologies (-8.62 Prozent auf 17.28 USD) und Microvision (-8.08 Prozent auf 0.92 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 83’287’086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.826 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

