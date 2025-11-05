Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1.42 Prozent auf 16’048.99 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 82.474 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.391 Prozent auf 16’217.37 Punkte an der Kurstafel, nach 16’280.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16’039.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’217.37 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 4.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SDAX bei 17’365.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’186.06 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13’388.43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 15.57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 5.00 Prozent auf 22.24 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.65 Prozent auf 7.37 EUR), ProCredit (+ 1.87 Prozent auf 7.64 EUR), Amadeus Fire (+ 1.73 Prozent auf 49.95 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1.20 Prozent auf 3.37 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-15.33 Prozent auf 6.00 EUR), DEUTZ (-6.84 Prozent auf 7.77 EUR), Alzchem Group (-5.71 Prozent auf 145.20 EUR), Formycon (-5.44 Prozent auf 20.00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3.56 Prozent auf 1.84 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’140’722 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6.676 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

