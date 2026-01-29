Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAP-Aktie im Blick: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf
Roche-Aktie:Wachstumskurs setzt sich 2025 ungebremst fort - So viel verdiente das Management
H&M-Aktie: Gewinn im Schlussquartal übertrifft alle Erwartungen
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Geändert am: 29.01.2026 09:10:43

SMI sartet mit leichten Verlusten -- DAX startet leichter -- Asiens Börsen fester

Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag leichte Verlusten. DDer deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notieren die Börsen auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt macht am Donnerstag leichte Verluste.

Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI beginnen den Handelstag im Minus.

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag weiter nach. Nach dem kräftigen Minus vom Vortag sei eine Erholung im Verlauf zwar nicht ganz auszuschliessen, meinte ein Händler. Diese dürfte aber stark davon abhängen, wie die Marktteilnehmer die Firmenergebnisse, vor allem von Roche und ABB, interpretierten. Diese fielen unterschiedlich aus. Derweil sorgt auch die geopolitische Entwicklung, verstärkt im Nahen Osten, für Verunsicherung.

Die Vorgaben aus den USA seien ausserdem wenig richtungsweisend, heisst es weiter. Und auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed habe keine neuen Impulse gegeben. Diese hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Nachbörslich gab es dann aber noch positive Impulse. Der Ausblick von Meta verhalf den Aktien zu einer starken nachbörslichen Kursreaktion. Auch Tesla legten nach Zahlen zu, abwärts ging es dagegen bei Microsoft.

Darüber hinaus könnte das Fed-Treffen Hinweise auf die künftige Führung der Notenbank liefern. Die reguläre Amtszeit von Fed-Präsident Jerome Powell endet im Mai, und es gilt als sicher, dass Trump ihn nicht erneut nominieren will. Der Konflikt zwischen beiden hatte sich zuletzt weiter zugespitzt, nachdem rechtliche Schritte gegen Powell eingeleitet worden waren.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX notiert zum Handelsbeginn 0,5 Porzent tiefer bei 24.697,83 Stellen.

Nach zwei schwächeren Tagen zeigt sich der DAX am Donnerstag weiter auf rotem Terrain. Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren. Tags zuvor war der DAX zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint dennoch zunächst in weiter Ferne.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte stabil.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 49'015,72 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 0,17 Prozent auf 23'857,45 Zähler.

Anleger warteten gespannt auf die erst nach Handelsschluss angekündigten Geschäftszahlen der Tech-Riesen Microsoft, Meta Platforms und Tesla. Die Tech-Rally sei wohl noch nicht vorbei, konstatierte Claudia Panseri von UBS Wealth Management.

Im Fokus standen im Handelsverlauf zunächst die Zahlen einiger Unternehmen, bevor am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den Vordergrund rückte. Die Währungshüter haben die Leitzinsen wie erwartet einmal nicht weiter senken gesenkt - diese Entscheidung war am Markt erwartet worden.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Donnerstag zu.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 53'375,60 Punkten.

Gewinne wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite um 0,16 Prozent auf 4'157,98 Einheiten nach oben ging.

Etwas kräftigere Gewinne fährt daneben der Markt in Hongkong ein - der Hang Seng legt 0,23 Prozent auf 27'889,65 Zähler zu.

Die zuletzt vom Technologiesektor getriebene Rally an den asiatischen Börsen läuft am Donnerstag zumindest als flächendeckendes Phänomen aus. Zwar zeigen sich die meisten Börsen der Region mit Aufschlägen, diese fallen aber mehrheitlich bescheiden aus. Die mit Spannung erwarteten Geschäftsausweise der US-Dickschiffe lieferten kein einheitlichliches Bild. In Asien steigt die Bereitschaft, Gewinne im Technologiesektor gerade nach den jüngsten Hochs mitzunehmen.

Wie schon an der Wall Street setzt die US-Notenbank keine Akzente. Diese bestätigte erwartungsgemäss das Leitzinsniveau und US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dämpfte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA eher - hielt den Glauben an selbige im Jahresverlauf aber intakt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
