Bernstein Research: Market-Perform-Note für EON SE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.9 Prozent auf 19.28 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 11.80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 4’729’584 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das EON SE-Papier um 19.5 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

