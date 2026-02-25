|Aktienbewertung
25.02.2026 16:22:44
Bernstein Research: Market-Perform-Note für EON SE-Aktie
Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat sich intensiv mit dem EON SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele.
Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.9 Prozent auf 19.28 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 11.80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 4’729’584 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das EON SE-Papier um 19.5 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
