Bernstein Research: Market-Perform-Note für EON SE-Aktie

SMI 13'976 -0.2%  SPI 19'211 0.1%  Dow 49'278 0.2%  DAX 25'169 0.7%  Euro 0.9115 0.0%  EStoxx50 6'174 0.9%  Gold 5'192 0.9%  Bitcoin 51'682 4.3%  Dollar 0.7725 -0.2%  Öl 70.8 -0.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Aktienbewertung 25.02.2026 16:22:44

Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat sich intensiv mit dem EON SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.9 Prozent auf 19.28 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 11.80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 4’729’584 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das EON SE-Papier um 19.5 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.14 20.00 S3JB1U
Short 14’862.98 14.00 S43BWU
Short 15’441.81 8.86 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’976.17 25.02.2026 16:03:40
Long 13’421.30 19.44 SJIBWU
Long 13’111.66 13.72 S18BJU
Long 12’566.39 8.94 SATBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

