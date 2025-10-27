Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
|
27.10.2025 22:58:00
Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Visa.
Visa wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Visa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,65 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 28 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,62 Milliarden USD - ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 9,62 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,44 USD, gegenüber 9,73 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten auf durchschnittlich 39,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 35,93 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Visa Inc.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
