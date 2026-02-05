Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Peloton-Aktie rutscht ab: Umsatz schrumpft, Gewinnschwelle verfehlt
Barrick Mining-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Gewinn klettern
Arm-Aktie höher: Umsatz steigt über Milliardenschwelle
Amazon-Aktie verliert: Kartellamt greift durch
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt
Suche...
eToro entdecken

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

Prognosen der Experten 05.02.2026 17:01:00

Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Under Armour-Bilanz.

Under Armour
5.04 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

Under Armour wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,31 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet
Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial
Under Armour-Aktie bricht ein: Quartalszahlen sorgen für herben Dämpfer

Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Under Armour Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.11.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.25 Under Armour Buy UBS AG
mehr Analysen
